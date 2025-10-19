Mister Grosso soddisfatto | E’ un punto che vale
"Il punto ce lo teniamo stretto: terzo risultato utile consecutivo, porta inviolata. Ci sono tante cose positive e altre meno positive, nella nostra gara, ma il risultato che abbiamo ottenuto è giusto, e importante". Dieci punti in sei gare e, al via del Mare, una prova di grande sostanza, da squadra solida e quadrata: ha di che essere soddisfatto Fabio Grosso, e pazienza se "abbiamo provato a vincere ma non ci siamo riusciti. Sapevamo – aggiunge il tecnico del Sassuolo - che avremo affrontato una gara difficile, contro una squadra in fiducia che in campo mette grande voglia e altrettanta intensità: abbiamo forse patito qualcosa in avvio, ma siamo stati bravi a resistere, e nella ripresa siamo cresciuti, alzando i giri della gara e creando i presupposti per costruire palle gol che a causa di qualche sbavatura non siamo riusciti a concretizzare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
