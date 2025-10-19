MASSA CARRARA Sei buyers internazionali, provenienti da Canada, Svizzera, Francia e Spagna, dalla fiera del turismo TTG di Rimini sono arrivati sulle colline e nei borghi della Lunigiana per scoprire il territorio apuano e lunigianese grazie al Post Tour “ Lunigiana e Costa Apuana – Un viaggio nella storia, cultura, arte, tradizioni, natura ed enogastronomia”, promosso da Cna Toscana, Cna Massa-Carrara, Associazione Dimore Storiche Italiane – Adsi Toscana, Sigeric e il tour operator Sigeric Travel, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere un angolo di Toscana autentico e sorprendente, capace di unire mare, montagna, arte e tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Missione” internazionale . Buyers da tutto il mondo alla scoperta del territorio