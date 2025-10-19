Missione Ecr party a Washington | Fidanza e Giordano rilanciano il ruolo europeo nel dialogo atlantico
L’Europa conservatrice si è presentata a Washington con una missione di peso politico e strategico. A guidarla, Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e vicepresidente esecutivo dell’ Ecr party, e Antonio Giordano, deputato e segretario generale del partito. Due figure chiave del movimento conservatore europeo che, insieme a una delegazione di ministri, parlamentari ed esponenti istituzionali, hanno riaffermato la presenza e la visione dell’Ecr party nel dialogo con gli Stati Uniti. Una delegazione compatta e autorevole. Negli stessi giorni nella capitale americana erano infatti presenti anche alte cariche italiane accorse in occasione del cinquantesimo anniversario della Niaf. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
