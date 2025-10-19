Mio padre era carabiniere con il cuore Il ricordo del figlio Christian su papà Valerio Daprà morto nell’esplosione di Castel d’Azzano

Open.online | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mi sono sentito??colto, come se fosse stato un familiare. Come se fosse stato mio nonno ad abbracciarmi per cercare di confortarmi dopo la perdita di mio papà». Queste le parole al Corriere della Sera di Christian, figlio di Valerio Daprá, 56 anni, in servizio al nucleo operativo radiomobile di Padova fino al giorno della sua morte, nellesplosione del casolare dei fratelli Ramponi a Castel d’Azzano nel veronese. Il suo intervento, commosso, ai funerali di Stato, è finito su tutti i media. Ricorda l’abbraccio ricevuto dal presidente della repubblica Sergio Mattarella. Come se fosse quello di un nonno. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mio padre era carabiniere«Mio padre era carabiniere con il cuore». Il ricordo del figlio Christian su papà Valerio Daprà, morto nell’esplosione di Castel d’Azzano - Il figlio di uno dei militari uccisi nella strage al Corriere della Sera: «L'abbraccio di Mattarella? Si legge su msn.com

mio padre era carabiniereEcco chi era Valerio Daprà, il carabiniere cresciuto a Pavia e morto nell’esplosione del casolare. Il padre: «Mi è crollato il mondo addosso» - Si era arruolato a 18 anni nei parà del Tuscania, poi le missioni all’estero ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive

mio padre era carabiniereFunerali di Stato dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Verona, il figlio di Daprà: «Mio padre ha dedicato la vita al servizio» - Sono in corso a Padova i funerali di Stato per i tre militari dell'Arma rimasti uccisi durante un'operazione Castel d’Azzano, in provincia di Verona, martedì 14 ottobre. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Mio Padre Era Carabiniere