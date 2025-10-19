Minaccia di gettarsi dal Belvedere di Montesilvano salvato | il racconto di chi è intervenuto

Si sono messi tutti lì, attorno a lui, per quasi due ore e alla fine sono riusciti a fargli fare quel passo indietro necessario a evitare il peggio. È una storia che poteva finire in tragedia quella che arriva da Montesilvano e da cui parte invece, un messaggio di speranza, o quanto meno un forte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it