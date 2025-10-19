Milinkovic-Savic alla Juventus | scelta la data della firma
Il serbo ex Lazio è sempre in scadenza di contratto con l’Al-Hilal di Inzaghi Milinkovic-Savic alla Juventus. Le voci non si placano, anzi in vista di gennaio sono persino destinate ad aumentare. Del resto ai bianconeri servirebbe come il pane un centrocampista con le caratteristiche del serbo, il cui contratto con l’ Al-Hilal di Simone Inzaghi scade proprio alla fine di questa stagione. (GrokLaPesse) – Calciomercato.it Comolli pare straveda più per l’altro ex Serie A anch’esso in Arabia e in scadenza a giugno. Ci riferiamo a Franck Kessie, non a caso pure lui di nuovo in orbita juventina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
