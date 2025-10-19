Milano, 19 ottobre 2025 – Atmosfera misitica e spirituale, in questa domenica mattina d’autunno, all’ Abbazia di Chiaravalle, alle porte di Milano, dove le prime timide nebbie della stagione hanno iniziato a farsi vedere. L’Abbazia. Santa Maria di Chiaravalle è un monastero sorto nel dodicesimo secolo, fondato nel 1135 e consacrato nel 1221. Da questo luogo partì Bernardo Le Saur, conosciuto come Bernardo da Chiaravalle. Monaco austero tra i fondatori dell’ordine dei Cistercensi che creò l’ordine cavalleresco dei Templari. Fu il simbolo delle Crociate e la sua lunga torre a spirale – eretta nel 1330 e detta la Ciribiciaccola – fu realizzata da Francesco Pecorari di Cremona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, l’Abbazia di Chiaravalle e la Ciribiciaccola tra le prime nebbie d’autunno