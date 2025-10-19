Milano incendio in un appartamento | un' anziana ferita e tre persone intossicate

Una donna anziana è rimasta ferita e tre persone sono state intossicate a seguito di un incendio che, nel pomeriggio di oggi, ha quasi del tutto distrutto un appartamento a Milano, situato in uno stabile in via Vitruvio 44, non troppo lontano dalla Stazione Centrale del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, incendio in un appartamento: un'anziana ferita e tre persone intossicate

