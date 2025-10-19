Milano incendio in un appartamento | un' anziana ferita e tre persone intossicate

19 ott 2025

Una donna anziana è rimasta ferita e tre persone sono state intossicate a seguito di un incendio che, nel pomeriggio di oggi, ha quasi del tutto distrutto un appartamentoMilano, situato in uno stabile in via Vitruvio 44, non troppo lontano dalla Stazione Centrale del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

milano incendio in un appartamento un anziana ferita e tre persone intossicate

© Tg24.sky.it - Milano, incendio in un appartamento: un'anziana ferita e tre persone intossicate

