Milano incendio in un appartamento in zona Centrale | un’anziana ferita e tre intossicati dal fumo | Video

Un incendio è divampato in un appartamento di via Vitruvio 44 a Milano, a poche centinaia di metri dalla stazione centrale. Le fiamme si sviluppate dal primo piano dell’edificio e hanno distrutto quasi completamente l’abitazione di un’anziana, ferita non in modo grave. Sul posto sono giunte sei squadre dei vigili del fuoco i sanitari del 118. Altre tre persone sono rimaste intossicate dai fumi, ma le loro condizioni di salute non preoccupano. Le squadre dei pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edifico, ma è stato necessario aiutare i residenti ad evacuare l’immobile. Sono ora al lavoro per capire come sia scoppiato l’incendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, incendio in un appartamento in zona Centrale: un’anziana ferita e tre intossicati dal fumo | Video

