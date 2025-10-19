Centinaia di persone sono scese in strada in via Iglesias 33, nel quartiere Gorla a Milano, per una fiaccolata in memoria di Pamela Genini, la 29enne assassinata dal suo ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre. I manifestanti si sono radunati sotto l’appartamento dove è avvenuto il delitto e hanno ricordato la vittima con un momento di silenzio e lunghi applausi. “Ciao Pamela”, “Per Pamela per tutte”, “Basta femminicidi”, i testi di alcuni striscioni che si sono visti nel corteo. Dalla manifestazione anche un appello alle donne per denunciare gli abusi. Presente alla fiaccolata anche Una Smirnova, la madre della ragazza, insieme al compagno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, in centinaia alla fiaccolata in memoria di Pamela Genini