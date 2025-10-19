Milano fiaccolata per Pamela Genini | Silenzio è violenza
‘Silenzio è violenza, il nostro grido è resistenza’. ‘Insieme siam partite, insieme torneremo, non una, non una di meno’, recitano le circa mille donne che questa sera hanno organizzato un corteo in zona Gorla, armate di candele e torce, per protestare contro i femminicidi e la cultura maschilista dopo l’omicidio della 29enne Pamela Genini, uccisa con oltre trenta coltellate martedì sera dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Zonin, che non ne voleva sapere di interrompere la loro relazione tossica, fatta di aggressioni e terrore. La fiaccolata è partita dai giardini all’angolo tra via Liscate e via Iglesias poco prima delle 18, a due passi dall’abitazione della povera Pamela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
