Parlare di cultura, oggi, significa entrare nel cuore pulsante del Paese. A Milano, durante Futura, nuovi sguardi per la Cultura, la riflessione si è fatta concreta: serve metodo, visione e un disegno capace di sostenere la bellezza senza disperderla, come ha rimarcato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, nel tavolo dedicato all’economia della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Milano, Bozzetti traccia la rotta: cultura efficiente e condivisa