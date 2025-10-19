Milan un campione d’Italia per tornare a vincere | schiaffo al Napoli

Il Milan punta ad un campione d'Italia per tornare a vincere: un vero e proprio schiaffo al Napoli La missione che Massimiliano Allegri non ammetterà mai. Il target che si è dato nel suo ritorno al Milan. Perché Max vuole tornare super ed il suo obiettivo, ovviamente, non può che esser quello di riportare il diavolo al vertice.È stato un inizio stagione importante, nel quale le credenziali per la lotta allo scudetto ci sono già viste. Il Milan è apparso quadrato, con un Modric gran mattatore e con un Leao che può diventare arma in più. Nei corridoi del calciomercato, però, si è parlato più volte della necessità del Milan di implementare il pacchetto arretrato.

