Milan un campione d’Italia per tornare a vincere | schiaffo al Napoli

Glieroidelcalcio.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan punta ad un campione d’Italia per tornare a vincere: un vero e proprio schiaffo al Napoli  La missione che Massimiliano Allegri non ammetterà mai. Il target che si è dato nel suo ritorno al Milan. Perché Max vuole tornare super ed il suo obiettivo, ovviamente, non può che esser quello di riportare il diavolo al vertice.È stato un inizio stagione importante, nel quale le credenziali per la lotta allo scudetto ci sono già viste. Il Milan è apparso quadrato, con un Modric gran mattatore e con un Leao che può diventare arma in più. Nei corridoi del calciomercato, però, si è parlato più volte della necessità del Milan di implementare il pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

milan un campione d8217italia per tornare a vincere schiaffo al napoli

© Glieroidelcalcio.com - Milan, un campione d’Italia per tornare a vincere: schiaffo al Napoli

Argomenti simili trattati di recente

Milan-Napoli, Allegri: "Abbiamo un obiettivo comune, tornare in Champions" - È sicuramente sereno Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Napoli che lancia il Milan in vetta alla classifica proprio con il Napoli e insieme alla Rona. sport.sky.it scrive

Allegri da scudetto: con un allenatore vero il Milan è tornato ad essere una squadra vera - Da banda del buco, quale il Milan era diventato nell’ultimo anno e mezzo di disastri dentro e fuori dal campo, a squadra forte, come il Milan dovrebbe essere sempre. Segnala ilfattoquotidiano.it

Milan, Rabiot: "Contento di tornare allo Stadium, ma domenica spero di vincere" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2- Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Campione D8217italia Tornare