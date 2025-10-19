Milan Primavera Renna | Disputata una partita eccellente E’ la strada giusta del progetto | PM

Atalanta-Milan 0-0, valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Le parole dell'allenatore Renna nel post partita. Si è disputata, in mattinata, al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia (BG), la partita Atalanta-Milan, valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 0-0. Ecco le parole dell'allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Disputata una partita eccellente. E’ la strada giusta del progetto” | PM

