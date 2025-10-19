Milan l’ennesimo stop di Loftus-Cheek complica i piani di Allegri
La malasorte continua ad abitare a Milanello, e questa volta ha bussato alla porta di uno dei giocatori più preziosi di Massimiliano Allegri. Nella rifinitura di ieri, Ruben Loftus-Cheek ha accusato un affaticamento muscolare che lo costringerà a saltare la sfida di questa sera contro la Fiorentina. L’inglese non sarà neppure in panchina: una rinuncia pesante, che si aggiunge a un elenco di assenze ormai degno di un reparto d’ospedale. Perché il Milan, in questo momento, non è solo una squadra in emergenza: è un mosaico da ricomporre a ogni partita. Oltre a Rabiot, Pulisic, Estupiñán e Jashari, ora anche Loftus-Cheek finisce ai box, privando Allegri di una delle sue armi più duttili. 🔗 Leggi su Milanzone.it
