Milan Futuro-Caldiero Terme Oddo | Dobbiamo fare il nostro percorso | VIDEO

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato così del match. Al termine di Milan Futuro-Caldiero Terme 2-0, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato così del match e della prestazione dei suoi giovani ragazzi. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro caldiero terme oddo dobbiamo fare il nostro percorso video

© Pianetamilan.it - Milan Futuro-Caldiero Terme, Oddo: “Dobbiamo fare il nostro percorso” | VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

milan futuro caldiero termeMilan Futuro-Caldiero Terme (0-0): ospiti meglio in questa fase della partita -   30' | Il Caldiero Terme aveva trovato la rete del vantaggio con Petdji Tsila, ma il direttore di gara aveva fermato ... Segnala milannews.it

milan futuro caldiero termeLe pagelle di Milan Futuro-Caldiero Terme: Sia e Branca deludono, bene Cappelletti e Geroli -   TORRIANI 6: spettatore non pagante nonostante i gol subiti. Lo riporta milannews.it

milan futuro caldiero termeMILAN FUTURO-CALDIERO TERME: MATCH PREVIEW | OneFootball - Torna in campo Milan Futuro, che nell'8ª giornata del campionato di Serie D (girone B) ospita il Caldiero Terme per riprendere il proprio cammino, dopo due settimane senza partite e dopo la sconfitta ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Caldiero Terme