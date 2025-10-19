Milan Futuro-Caldiero Terme Oddo | Dobbiamo fare il nostro percorso | VIDEO

Al termine di Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato così del match. Al termine di Milan Futuro-Caldiero Terme 2-0, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato così del match e della prestazione dei suoi giovani ragazzi. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-Caldiero Terme, Oddo: “Dobbiamo fare il nostro percorso” | VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

? Il commento di Massimo #Oddo sulla possibilità che stasera #Sala e #Balentien, due ragazzi di #MilanFuturo, possano avere la possibilità di giocare in Serie A contro la Fiorentina. (Via @lorenzodeangelis_ ) - facebook.com Vai su Facebook

Serie D, Milan Futuro-Caldiero Terme: dove vederla in TV e streaming - X Vai su X

Milan Futuro-Caldiero Terme (0-0): ospiti meglio in questa fase della partita - 30' | Il Caldiero Terme aveva trovato la rete del vantaggio con Petdji Tsila, ma il direttore di gara aveva fermato ... Segnala milannews.it

Le pagelle di Milan Futuro-Caldiero Terme: Sia e Branca deludono, bene Cappelletti e Geroli - TORRIANI 6: spettatore non pagante nonostante i gol subiti. Lo riporta milannews.it

MILAN FUTURO-CALDIERO TERME: MATCH PREVIEW | OneFootball - Torna in campo Milan Futuro, che nell'8ª giornata del campionato di Serie D (girone B) ospita il Caldiero Terme per riprendere il proprio cammino, dopo due settimane senza partite e dopo la sconfitta ... Scrive msn.com