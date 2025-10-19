Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2 | strepitoso Cappelletti Perina ispirato impreciso Sia Le pagelle

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno è andato in scena il match tra Milan Futuro e Caldiero Terme valido per la terza giornata di Serie D. Ecco i voti e i giudizi della redazione di 'PianetaMilan.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2: strepitoso Cappelletti, Perina ispirato, impreciso Sia. Le pagelle

Argomenti simili trattati di recente

Serie D, Milan Futuro-Caldiero Terme: dove vederla in TV e streaming - X Vai su X

Gruppo compatto in vista della sfida di domenica prossima a Solbiate contro il Milan Futuro. Oggi pomeriggio sul sussidiario del “Berti”, amichevole in famiglia contro la squadra Juniores. #forzacaldiero #unpaeseunamaglia - facebook.com Vai su Facebook

Milan Futuro-Caldiero Terme (0-0): ospiti meglio in questa fase della partita - 30' | Il Caldiero Terme aveva trovato la rete del vantaggio con Petdji Tsila, ma il direttore di gara aveva fermato ... Si legge su milannews.it

Le pagelle di Milan Futuro-Caldiero Terme: Sia e Branca deludono, bene Cappelletti e Geroli - TORRIANI 6: spettatore non pagante nonostante i gol subiti. Segnala milannews.it

Milan Futuro-Caldiero: diretta live e risultato in tempo reale - Caldiero Terme di Domenica 19 Ottobre 2025: formazioni e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net