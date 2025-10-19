Milan-Fiorentina tutti contro il peggiore in campo | Troppo scarso per la Serie A

Calciomercato.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra rossoneri e viola, in pochi brillano in campo, ma uno dei 22 sul terreno di gioco viene bocciato in maniera unanime: la polemica corre sul web Il posticipo serale della domenica tra Milan e Fiorentina si sta rivelando, come nelle previsioni, una partita tesa, equilibrata, con spettacolo intermittente viste le assenze tra i rossoneri e il momento difficile dei viola. A San Siro, di calcio di alto livello se ne sta vedendo poco. E per molti giocatori fioccano le bocciature. In particolare per Fofana, autore di un primo tempo horror. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

milan fiorentina tutti contro il peggiore in campo troppo scarso per la serie a

© Calciomercato.it - Milan-Fiorentina, tutti contro il peggiore in campo: “Troppo scarso per la Serie A”

Approfondisci con queste news

milan fiorentina tutti controLIVE Alle 20.45 Milan-Fiorentina: Leao centravanti, Kean titolare, Gud in panchina - Il posticipo della domenica riporta Pioli a San Siro. Da gazzetta.it

milan fiorentina tutti controLIVE Milan-Fiorentina 0-0 Serie A 2025/2026: Maignan Brilla Con Dribbling - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

milan fiorentina tutti controSi ferma Nkunku, emergenza in attacco per il Milan contro la Fiorentina: tutti gli indisponibili di Allegri - Brutte notizie per il Milan e per Allegri: Nkunku salta la sfida con la Fiorentina per un problema a un alluce ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Tutti Contro