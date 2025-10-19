Milan-Fiorentina Tare | Grande opportunità per prendere il primo posto zero scuse

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Tare: “Grande opportunità per prendere il primo posto, zero scuse”

