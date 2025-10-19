Milan-Fiorentina Tare | Grande opportunità per prendere il primo posto zero scuse

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Tare: “Grande opportunità per prendere il primo posto, zero scuse”

Scopri altri approfondimenti

Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook

Italya Serie A'da AC Milan ve Fiorentina kozlarini paylasiyor! AC Milan - Fiorentina mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4oxNYg9 - X Vai su X

Milan, Tare: "Abbiamo una grande possibilità, non ci sono scuse" - "La rosa è stata volutamente fatta così: 19 giocatori di movimento, 3/4 portieri e 2/3 giocatori di Milan Futuro che sono fissi. Come scrive calciomercato.com

Milan, Tare: “Abbiamo la grande occasione di andare primi in classifica, zero alibi” - Fiorentina, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni ... Da msn.com

LIVE Alle 20.45 Milan-Fiorentina: Leao centravanti, Kean titolare, Gud in panchina - Il posticipo della domenica riporta Pioli a San Siro. Secondo gazzetta.it