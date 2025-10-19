Milan-Fiorentina Saelemaekers | Sto benissimo Voglio giocare a destra

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina saelemaekers sto benissimo voglio giocare a destra

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “Sto benissimo. Voglio giocare a destra”

Argomenti simili trattati di recente

milan fiorentina saelemaekers stoSaelemaekers a DAZN: "Dove mi fa giocare il mister, io darò il 100%. Mi sento a casa" - Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara tra Milan e Fiorentina, vinta 2- milannews.it scrive

milan fiorentina saelemaekers stoMilan-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. Secondo sport.sky.it

milan fiorentina saelemaekers stoMilan-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Saelemaekers Sto