Milan-Fiorentina Saelemaekers | Allegri Modric Rabiot ci hanno portato la mentalità vincente
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Fiorentina, gara della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alle 0:10 su Canale 5 appuntamento con Pressing-Nel cuore dello sport: Alberto Brandi, Monica Bertini e i loro ospiti sono pronti a commentare i temi di Milan-Fiorentina e della giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Fiorentina match delle prime volte: per 3 rossoneri sarà l’esordio stagionale da titolari in Serie A - X Vai su X
Pagelle Milan Fiorentina 2-1, i voti ai giocatori rossoneri: Leao fa saltare San Siro - Fiorentina: cronaca e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 7 del campionato 2025/2026. Da milanlive.it
Dove vedere Milan-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di San Siro: le probabili scelte di formazione di Allegri e Pioli ... Scrive msn.com
Il Milan batte la Fiorentina con super Leao: come cambia la classifica di Serie A - La squadra di Allegri ribalta il gol di Gosens: il portoghese fa doppietta e porta i rossoneri in testa al campionato ... Da corrieredellosport.it