Milan-Fiorentina Ricci | E’ l’occasione per far bene e prendersi il primo posto

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Ricci: “E’ l’occasione per far bene e prendersi il primo posto”

