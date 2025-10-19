Milan-Fiorentina probabili formazioni | Leao torna ma è emergenza per Allegri

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Fiorentina, probabili formazioni: Massimiliano Allegri punta su Rafael Leao dal primo minuto, ma è emergenza infortuni. Milan-Fiorentina, probabili formazioni: Massimiliano Allegri punta su Rafael Leao dal primo minuto, ma è emergenza infortuni per i rossoneri. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina probabili formazioni leao torna ma 232 emergenza per allegri

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, probabili formazioni: Leao torna, ma è emergenza per Allegri

