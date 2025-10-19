Milan-Fiorentina Pradè | Rigore scandaloso sceneggiata senza senso Io colpevole non Pioli

Daniele Pradè, direttore sportivo viola, ha parlato in conferenza dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Pradè: “Rigore scandaloso, sceneggiata senza senso. Io colpevole, non Pioli”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alle 0:10 su Canale 5 appuntamento con Pressing-Nel cuore dello sport: Alberto Brandi, Monica Bertini e i loro ospiti sono pronti a commentare i temi di Milan-Fiorentina e della giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina match delle prime volte: per 3 rossoneri sarà l’esordio stagionale da titolari in Serie A - X Vai su X

Milan-Fiorentina, Marinelli smentisce Marelli: il rigore solleva un polverone. Duro sfogo di Pradè: “Scandaloso” - Il Milan batte la Fiorentina in rimonta grazie a un rigore generoso assegnato da Marinelli. Scrive sport.virgilio.it

Milan-Fiorentina, Pradè: "Pioli merita fiducia, io unico responsabile. Rigore grottesco" - Il ds della Fiorentina si assume tutta la responsabilità per il momento della squadra, difendendo Pioli: "Se c'è uno che può tirarci fuori da questa situazione, è lui. Segnala sport.sky.it

Milan-Fiorentina, polemica post partita. Pradé: «Rigore quasi grottesco». Ecco cosa è successo - Non sono mancate le polemiche al termine del posticipo di San Siro tra Milan e Fiorentina che ha visto trionfare i rossoneri di Allegri grazie al rigore concesso nel finale, trasformato da ... Scrive msn.com