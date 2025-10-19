Milan-Fiorentina Pioli torna a San Siro | come verrà accolto dai tifosi?

Milan-Fiorentina, Stefano Pioli torna a San Siro sulla panchina viola. Come verrà accolto l'ex allenatore dei rossoneri? Ecco il video di Gazzetta.it.

Milan, sosta maledetta: Loftus-Cheek ha un affaticamento, rischia la Fiorentina ? La sosta non aveva finito con il Milan. L’ultima notizia è che Ruben Loftus-Cheek ha un affaticamento, emerso nell’allenamento della vigilia e da valutare nelle ore che porta - facebook.com Vai su Facebook

Un altro problema fisico per il Milan in una settimana maledetta. Ruben Loftus-Cheek ha un affaticamento muscolare. Verrà testato domani mattina ma il rischio che non cominci Milan-Fiorentina c'è. Soluzione alternativa: Saelemaekers dietro a Leao. Oppure - X Vai su X

Pronostico Milan-Fiorentina, Pioli torna a San Siro tra ricordi e bisogno di punti - Domenica sera San Siro sarà teatro di una sfida ad alta tensione tra Milan e Fiorentina. Da tuttomercatoweb.com

Milan-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - 45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Riporta tuttosport.com

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Leao dal primo minuto - Dopo la caduta del Napoli sul campo del Torino, il Milan potrebbe approfittare per scalzare gli azzurri e portarsi avanti di due lunghezze in classifica. Come scrive gonfialarete.com