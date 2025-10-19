Milan-Fiorentina Pioli | Sono io l’unico responsabile

Stefano Pioli, allenatore viola, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Pioli: “Sono io l’unico responsabile”

Leggi anche questi approfondimenti

Alle 0:10 su Canale 5 appuntamento con Pressing-Nel cuore dello sport: Alberto Brandi, Monica Bertini e i loro ospiti sono pronti a commentare i temi di Milan-Fiorentina e della giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina match delle prime volte: per 3 rossoneri sarà l’esordio stagionale da titolari in Serie A - X Vai su X

Pioli e Pradé contro l’arbitro: bufera Fiorentina e dimissioni in diretta - Toscani ultimi in classifica dopo la sconfitta di San Siro con il Milan, reazione in diretta al rigore contro e non solo ... Da calciomercato.it

Pioli nervoso se la prende con Toni in diretta tv: "Le vedi le partite?" - La replica dell'ex attaccante: "Io non l'ho mai detto" ... Scrive corrieredellosport.it

Pradé e Pioli furiosi dopo Milan-Fiorentina: “Rigore scandaloso, Gimenez ha simulato” - Il dirigente viola si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare quanto successo nella partita di Serie A a San Siro. Da milanlive.it