Milan-Fiorentina Pioli ritorna a ‘San Siro’ | coro della Curva Sud l’abbraccio con Ibrahimovic

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è tornato stasera a 'San Siro', per la prima volta, da avversario dopo aver lasciato il Milan nel 2024. Bella accoglienza per lui da parte dei tifosi della Curva Sud e di Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

