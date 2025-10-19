Milan Fiorentina Pioli | Emozionante tornare qui Sulla partita…

Milan Fiorentina: le parole di Pioli prima del big match di San Siro. Le parole del tecnico della Viola anche sul ritorno su un campo speciale Cresce l’attesa per Milan Fiorentina, sfida dal sapore speciale per Stefano Pioli, che torna a San Siro da avversario. Il tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di DAZN prima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Fiorentina, Pioli: «Emozionante tornare qui. Sulla partita…»

Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0

LIVE Alle 20.45 Milan-Fiorentina: Leao centravanti, Kean titolare, Gud in panchina - Il posticipo della domenica riporta Pioli a San Siro. Da gazzetta.it

Milan-Fiorentina è anche Allegri contro Pioli. Tuttosport: "Duello tra problemi ed elogi" - Fiorentina non sarà solo Rafael Leao contro Moise Kean, ma anche Massimiliano Allegri contro Stefano Pioli, due degli ultimi allenatori che hanno vinto lo scudetto con il ... Lo riporta milannews.it

Fiorentina, Pioli a Dazn: "È un'emozione, vissuto qualcosa di eccezionale. Possiamo fare risultato positivo" - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina che torna per la prima volta a San Siro da avversario del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre gara della ... Scrive milannews.it