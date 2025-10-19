Milan-Fiorentina per Pioli il ritorno a San Siro è da brividi
(Adnkronos) – Milan-Fiorentina di oggi, domenica 19 ottobre, regala anche il grande ritorno di Stefano Pioli a San Siro. Lo stadio in cui il tecnico ha trascinato i rossoneri allo storico scudetto del 2022, vinto all'ultima giornata al termine di un lungo duello contro l'Inter: "È un'emozione – ha detto l'allenatore viola pochi minuti prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
