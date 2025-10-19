MILAN-FIORENTINA | i Top 5 rossoneri le pagelle Serie A News
È finita Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i viola di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Alle 0:10 su Canale 5 appuntamento con Pressing-Nel cuore dello sport: Alberto Brandi, Monica Bertini e i loro ospiti sono pronti a commentare i temi di Milan-Fiorentina e della giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Italya Serie A'da AC Milan ve Fiorentina kozlarini paylasiyor! AC Milan - Fiorentina mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4oxNYg9 - X Vai su X
Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: e alla fine torna Rafa Leao (7.5), ma che ingenuità di Parisi (5) - Una doppietta del portoghese, per la prima volta titolare in questa stagione in campionato, permette ai rossoneri di essere la nuova capolista della ... Secondo msn.com
Milan-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. Segnala sport.sky.it
Milan-Fiorentina 2-1, il tabellino - 2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (56' Gimenez), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; ... Lo riporta msn.com