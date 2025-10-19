Milan Fiorentina esplodono le polemiche | il rigore su Gimenez divide tifosi e moviola

Inter News 24 Milan Fiorentina, la vittoria del Milan divide i tifosi! L’episodio ha di fatto deciso la sfida di San Siro. Non si placano le discussioni dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina per 2-1 a San Siro, un successo che ha riportato i rossoneri al primo posto in classifica ma che è stato accompagnato da forti polemiche arbitrali. A far discutere è il calcio di rigore concesso alla squadra di Massimiliano Allegri nel finale di gara, episodio che ha di fatto deciso la sfida. Il contatto tra Parisi e Gimenez. L’azione incriminata arriva nella ripresa, quando Gimenez cade in area dopo un leggero contatto con Fabiano Parisi. 🔗 Leggi su Internews24.com

milan fiorentina esplodono le polemiche il rigore su gimenez divide tifosi e moviola

© Internews24.com - Milan Fiorentina, esplodono le polemiche: il rigore su Gimenez divide tifosi e moviola

