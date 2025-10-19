Milan-Fiorentina | emergenza infortuni per i rossoneri Leao dal 1' la Viola recupera Kean

Milano, 19 ottobre 2025 – La pausa delle nazionali ha lasciato in dote una vera e propria situazione d’emergenza in casa del Milan, che questa sera alle 20.45 ospiterà a San Siro la Fiorentina (il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN) dovendo giocoforza rinunciare, oltre al lungodegente Jashari (per lui il rientro non sembra comunque lontano), a pedine di grande peso specifico come Pulisic, Rabiot (per loro problemi muscolari e diverse settimane di stop in vista, Estupinan Nkunku (pestone al piede rimediato con la Francia), mentre Loftus-Cheek ha accusato un affaticamento nella rifinitura ed è in forse fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan-Fiorentina: emergenza infortuni per i rossoneri. Leao dal 1', la Viola recupera Kean

