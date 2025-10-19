Milan-Fiorentina Bartesaghi | Dobbiamo continuare così e fare meglio negli ultimi metri

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Bartesaghi: “Dobbiamo continuare così e fare meglio negli ultimi metri”

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook

Italya Serie A'da AC Milan ve Fiorentina kozlarini paylasiyor! AC Milan - Fiorentina mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4oxNYg9 - X Vai su X

Bartesaghi dopo 45': "Dobbiamo stare tranquilli. Grande atteggiamento" - Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Fiorentina: "Dobbiamo stare tranquilli, continuare così perché stiamo ... Scrive firenzeviola.it

Bartesaghi a DAZN: "Ci manca un po' di convinzione negli ultimi 20 metri" - Fiorentina, settima giornata del campionato di Serie A Enilive che si sta giocando a San Siro in occasione del posticipo domenicale, è intervenuto ... Secondo milannews.it

Milan-Fiorentina 0-0 | Modric, 1° fallo dopo 541'! Errore Pavlovic ?? | OneFootball - Al 21' minuto Pavlovic sbaglia un'occasione importante per il Milan: sugli sviluppi da calcio di punizione, il difensore si ritrova un tiro al volo dopo un rimpallo. Scrive onefootball.com