Milan-Fiorentina Allegri | Stare in testa è bello ma occhi al quinto posto

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Allegri: “Stare in testa è bello, ma occhi al quinto posto”

News recenti che potrebbero piacerti

Alle 0:10 su Canale 5 appuntamento con Pressing-Nel cuore dello sport: Alberto Brandi, Monica Bertini e i loro ospiti sono pronti a commentare i temi di Milan-Fiorentina e della giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina match delle prime volte: per 3 rossoneri sarà l’esordio stagionale da titolari in Serie A - X Vai su X

Milan Fiorentina, Allegri: «Abbiamo fatto una buona partita. Sul primato…» - Milan Fiorentina, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post partita della sfida di San Siro. Come scrive calcionews24.com

Milan-Fiorentina, tra poco Allegri parla in conferenza stampa - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan- Segnala milannews.it

Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali. Leao e Kean, le scelte di Allegri e Pioli - Le formazioni ufficiali del match di San Siro: Allegri e Pioli hanno deciso su Leao e Kean. Come scrive sport.virgilio.it