Milan-Fiorentina Allegri si affida a Saelemaekers | il belga in appoggio a Leao per superare l’emergenza

San Siro si prepara ad accogliere una sfida dal sapore particolare per il Milan, alle prese con una lunga lista di infortunati che ha costretto Massimiliano Allegri a ridisegnare completamente la formazione. Contro la Fiorentina, questa sera, il tecnico rossonero si troverà a gestire una vera emergenza, con assenze pesanti in ogni reparto e soluzioni ridotte al minimo. L'ultimo stop, quello di Ruben Loftus-Cheek, ha ulteriormente complicato il quadro, unendosi ai forfait di Rabiot, Pulisic, Nkunku ed Estupiñán. Le condizioni della squadra hanno imposto scelte quasi obbligate. Eppure, tra le notizie negative, arriva una piccola buona notizia: Alexis Saelemaekers è stato recuperato in extremis e sarà in campo dal primo minuto.

