Milan-Fiorentina Allegri sfida l’emergenza | fiducia ai giovani Leao guida l’attacco

Tutto è pronto a San Siro per una sfida che va ben oltre la semplice classifica. Il Milan di Massimiliano Allegri e la Fiorentina di Stefano Pioli si ritrovano faccia a faccia in una serata che intreccia passato, presente e ambizioni. Per Pioli è un ritorno particolare, nello stadio dove ha scritto la pagina più bella della sua carriera, conquistando lo Scudetto del 2022. Ma stavolta il tecnico viola non troverà applausi: troverà un avversario affamato e una squadra che vuole prendersi la vetta. Per Allegri, invece, è il momento della verità. I numeri dicono che il Milan vola – quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite – ma la realtà racconta di un tecnico costretto ancora una volta a fare i conti con un’infermeria piena. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Fiorentina, Allegri sfida l’emergenza: fiducia ai giovani, Leao guida l’attacco

Milan, sosta maledetta: Loftus-Cheek ha un affaticamento, rischia la Fiorentina ? La sosta non aveva finito con il Milan. L'ultima notizia è che Ruben Loftus-Cheek ha un affaticamento, emerso nell'allenamento della vigilia e da valutare nelle ore che porta

Un altro problema fisico per il Milan in una settimana maledetta. Ruben Loftus-Cheek ha un affaticamento muscolare. Verrà testato domani mattina ma il rischio che non cominci Milan-Fiorentina c'è. Soluzione alternativa: Saelemaekers dietro a Leao. Oppure

Milan-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - 45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Milan-Fiorentina, ennesima tegola per Allegri: è fuori dai convocati - Dopo Pulisic, Rabiot ed Estupinian il nuovo stop ...

Infortunio Loftus-Cheek, non sarà Gimenez a sostituirlo in Milan-Fiorentina: l'idea di Allegri - Cheek è l'ennesimo infortunio di questa sosta: Allegri è pronto a sorprendere tutti per le scelte in attacco, ecco il piano B Non c'è pace per il Milan.