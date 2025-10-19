Milan-Fiorentina 2-1 Leao regala la vetta ad Allegri

Il Milan si prende la vetta del campionato. Nel posticipo della settima giornata di Serie A, i rossoneri battono 2-1 la Fiorentina in rimonta a San Siro, scavalcando Roma, Napoli e Inter e salendo in prima posizione a quota 16 punti. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, i viola sbloccano la gara nella ripresa con Gosens. Nel finale, però, sale in cattedra Rafa Leao: il numero 10 portoghese prima firma il pareggio con una conclusione di destro dalla distanza, poi all’86’ segna il rigore del definitivo raddoppio. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

