Milan-Fiorentina 2-1 doppio Leao e rossoneri al primo posto
Milano, 19 ottobre 2025 - Missione primo posto in classifica riuscita: grazie a una doppietta di Leao, il Milan batte la Fiorentina e sale a 16 punti, svettando su tutte le altre in graduatoria. Prima dello show del numero 10, nel contesto di un inizio di ripresa ben più vivace dell'intero primo tempo, i viola erano passati in vantaggio con Gosens praticamente al primo tiro in porta. Una gioia vana e breve quella degli ospiti, poi impallinati due volte dal giocatore oggi in attacco alla luce dell'emergenza offensiva che assilla Allegri: prima un destro da fuori sul quale forse De Gea è in leggero ritardo e poi un rigore trasformato alla perfezione e assegnato dopo on field review per un fallo di Parisi su Gimenez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
