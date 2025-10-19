milan fiorentina 2 1 doppio leao e i rossoneri balzano in testa

Il Milan batte per 2-1 la Fiorentina a San Siro nella partita valida per la 7a giornata di Serie A e balza da solo in vetta alla classifica del campionato con i suoi 16 punti. Vittoria in rimonta per la squadra di Allegri: al 55esimo la Fiorentina passa in vantaggio con il gol di Gosens, ma poi sale in cattedra Leao con una doppietta ai minuti 63 e 86, regalando tre punti e primato ai rossoneri.???? @RafaeLeao7 decide #MilanFiorentina!? pic.twitter.comiyTWF07o61 — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025 Milan-Fiorentina 2-1, il tabellino. Milan-Fiorentina 2-1 (0-0 p.t.): 56? Gosens (F), 63? 86?(R) Leao (M) Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (57? Gimenez), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (90? De Winter); Leao (93? Balentien). 🔗 Leggi su Lapresse.it

