Milan-Fiorentina 2-1 doppio Leao e i rossoneri balzano in testa
Il Milan batte per 2-1 la Fiorentina a San Siro nella partita valida per la 7a giornata di Serie A e balza da solo in vetta alla classifica del campionato con i suoi 16 punti. Vittoria in rimonta per la squadra di Allegri: al 55esimo la Fiorentina passa in vantaggio con il gol di Gosens, ma poi sale in cattedra Leao con una doppietta ai minuti 63 e 86, regalando tre punti e primato ai rossoneri.???? @RafaeLeao7 decide #MilanFiorentina!? pic.twitter.comiyTWF07o61 — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025 Milan-Fiorentina 2-1, il tabellino. Milan-Fiorentina 2-1 (0-0 p.t.): 56? Gosens (F), 63? 86?(R) Leao (M) Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (57? Gimenez), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (90? De Winter); Leao (93? Balentien). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alle 0:10 su Canale 5 appuntamento con Pressing-Nel cuore dello sport: Alberto Brandi, Monica Bertini e i loro ospiti sono pronti a commentare i temi di Milan-Fiorentina e della giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Italya Serie A'da AC Milan ve Fiorentina kozlarini paylasiyor! AC Milan - Fiorentina mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4oxNYg9 - X Vai su X
Milan – Fiorentina 2-1 cronaca e highlights: Leao scatenato, Diavolo in vetta! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Gosens illude la Viola dopo un brutto primo tempo ma la qualità dei rossoneri esce alla distanza. Lo riporta generationsport.it
Milan-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. Segnala sport.sky.it
Milan-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Leao si prende la scena, Modric sempre nel vivo, Maignan impreciso, Kean troppo isolato - 1 la Fiorentina con una doppietta di Rafa Leao, che apre e completa la rimonta dopo il vantaggio viola ... Lo riporta goal.com