Milan-Fiorentina 2-1 90? | Leao doppietta contro ogni tipo di critica | Serie A News
È finita Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook
Italya Serie A'da AC Milan ve Fiorentina kozlarini paylasiyor! AC Milan - Fiorentina mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4oxNYg9 - X Vai su X
Milan-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. sport.sky.it scrive
Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: e alla fine torna Rafa Leao (7.5), ma che ingenuità di Parisi (5) - Una doppietta del portoghese, per la prima volta titolare in questa stagione in campionato, permette ai rossoneri di essere la nuova capolista della ... Come scrive ilmattino.it
Pagelle di Milan-Fiorentina 2-1: Gosens accende Leao. La doppietta del portoghese porta in cima Max Allegri - 1 pagelle e top e flop del match: Gosens illude Pioli ma a riportarlo sulla terra ci pensa la sua creatura Rafa Leao. Segnala sport.virgilio.it