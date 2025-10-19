Milan-Fiorentina 2-1 90? | Leao doppietta contro ogni tipo di critica | Serie A News

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

