Milan-Fiorentina 1-1 | pareggio di Leao con un destro da fuori! | Serie A News
Pareggio del Milan a 'San Siro' contro la Fiorentina con un gran destro da fuori area di Rafael Leao all'angolo alla sinistra di David De Gea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0
LIVE Milan-Fiorentina 2-1 Serie A 2025/2026: Gol Su Rigore Di Leão - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.
Milan-Fiorentina 1-1 LIVE: Leao risponde subito a Gosens - Sponda in mezzo all'area con Maignan che smanaccia ma trova il petto di Gabbia che praticamente causa un autogoal
Verso Milan-Fiorentina: Leao in campo dal 1'. Loftus out, pronto Saele da trequartista - MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; ATHEKAME, FOFANA, MODRIC, RICCI, BARTESAGHI; SAELEMAEKERS; LEAO.