Milan Femminile Bakker | E’ incredibile perdere così Eravamo in vantaggio Peccato perchè…
Dopo Fiorentina-Milan Femminile, match terminato 4-3 in favore delle viola, coach Bakker ha rilasciato delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
- Serie A Women Athora - Batticuore Fiorentina: 4-3 show contro il Milan. Successo storico del Genoa, Eto lancia il Sassuolo - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile Vai su Facebook
PRIMAVERA FEMMINILE | 4ª giornata Milan-Arezzo 1-0 ? 16'st Montaperto #MilanYouth - X Vai su X
Beffa clamorosa, il Milan femminile perde subendo due gol nel recupero - Sconfitta clamorosa per il Milan Femminile che, per la seconda settimana consecutiva, va vicina all'impresa al Viola Park contro la Fiorentina ma perde nel recupero, ... Segnala milannews.it
Milan Femminile in vantaggio all'intervallo contro la Fiorentina - Terza giornata di Serie A Women in corso con il Milan Femminile che è impegnato al Viola Park contro la Fiorentina. milannews.it scrive
Bakker a Milan Tv: «Dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti delle partite. Prossima gara con la Fiorentina? Dico questa cosa» - Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la sconfitta odierna contro la Roma Domenica amara per il Milan Femminile che è andato a un passo dall’acc ... Segnala milannews24.com