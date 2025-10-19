Milan ecco il vero Leao! Doppietta di Rafa il Milan rimonta la Fiorentina ed è primo da solo
Gol di Gosens, poi fa tutto il portoghese: segna l'1-1 da fuori e trasforma un rigore (lui che non è mai stato rigorista) per fallo su Gimenez. Il Milan è capolista solitario, non gli succedeva dal 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
