Milan ecco il vero Leao! Doppietta di Rafa il Milan rimonta la Fiorentina ed è primo da solo

Gol di Gosens, poi fa tutto il portoghese: segna l'1-1 da fuori e trasforma un rigore (lui che non è mai stato rigorista) per fallo su Gimenez. Il Milan è capolista solitario, non gli succedeva dal 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

