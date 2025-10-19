Milan e Inter vince solo Milano e cadono tutte le big

Ridono solo Milan e Inter nel fine settimana senza gol (sono 9 quando mancano all’appello soltanto Cremonese e Udinese) e della caduta di tutte le big della Serie A. Vincono Allegri e Chivu, perdono nell’ordine Conte, Gasperini e Tudor con l’effetto di disegnare una vetta della classifica in cui comandano i rossoneri da soli con alle spalle un mucchio di avversari compatti. Il successo più pesante è quello dell’Inter che ha sbancato l’Olimpico giallorosso azzerando definitivamente il gap che si era scavato con le sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus. Non solo. Chivu sembra aver trovato la ricetta per far giocare bene e con solidità difensiva una squadra abituata da anni a fare cose diverse e fiaccata nell’anima dal finale tragico della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milan e Inter, vince solo Milano e cadono tutte le big

Leggi anche questi approfondimenti

Aspettando il Milan, l'Inter torna prima in classifica al pari di Roma e Napoli. Gli basta un gol dopo 6 minuti di Bonny per espugnare l'Olimpico e confermarsi bestia nera di una squadra, quella giallorossa, che si sveglia solamente nella ripresa, quando non con - facebook.com Vai su Facebook

Roma 0-1 Inter (Maç Sonucu) SERIE A'DA ZIRVE: - 1) Inter 15 - 2) Napoli 15 - 3) Roma 15 - 4) Milan 13 (-1) - 5) Juventus 12 (-1) - X Vai su X

Milan e Inter, vince solo Milano e cadono tutte le big - Le due milanesi in testa alla classifica, uniche big a vincere in un week end che ha visto cadere Napoli, Roma e Juventus. Lo riporta panorama.it

Da Milano: "L'Inter è tornata rabbiosa, ora è Conte a dover avere timore" - L'Inter vince all'Olimpico contro la Roma e approfittando della sconfitta del Napoli a Torino aggancio al primo posto i campioni d'Italia e gli stessi giallorossi. Da tuttonapoli.net

Pancaro: “Scudetto? Sarà lotta a due Napoli-Inter! Milan? Tengo un punto interrogativo” - L'ex difensore di Milan, Lazio e Fiorentina (ed oggi allenatore), Giuseppe Pancaro, intervenuto a TuttoMercatoWeb. Come scrive msn.com