milan e inter vince solo milano e cadono tutte le big

Ridono solo Milan e Inter nel fine settimana senza gol (sono 9 quando mancano all’appello soltanto Cremonese e Udinese) e della caduta di tutte le big della Serie A. Vincono Allegri e Chivu, perdono nell’ordine Conte, Gasperini e Tudor con l’effetto di disegnare una vetta della classifica in cui comandano i rossoneri da soli con alle spalle un mucchio di avversari compatti. Il successo più pesante è quello dell’Inter che ha sbancato l’Olimpico giallorosso azzerando definitivamente il gap che si era scavato con le sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus. Non solo. Chivu sembra aver trovato la ricetta per far giocare bene e con solidità difensiva una squadra abituata da anni a fare cose diverse e fiaccata nell’anima dal finale tragico della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Panorama.it

