Milan-Como a Perth tifosi lariani zitti per il primo quarto d’ora del match con la Juventus

Como, 19 ottobre 2025 – La scelta di giocare Milan-Como dall’altro capo del mondo non piace proprio a nessuno, se non ai capoccia della Lega Calcio e ai vertici delle due società (anche in contrasto con i loro interessi, queste ultime, dati i possibili contraccolpi sulla forma degli atleti). L’ennesima dimostrazione di quanto la scelta di disputare il match a Perth, in Australia, risulti indigesta è giunta oggi all’ora di pranzo, durante l’anticipo di serie A che vede opposti proprio i lariani alla Juventus. L’iniziativa. I supporter accorsi al Senigallia hanno deciso di rimanere per quindici minuti in silenzio, proprio per contestare il trasferimento forzato della partita in Australia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milan-Como a Perth, tifosi lariani zitti per il primo quarto d’ora del match con la Juventus

