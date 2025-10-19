Milan altro infortunio Le mosse di Allegri Zero alibi per Max Tre motivi per lo Scudetto?
Milan, infortunio anche per Loftus-Cheek. Le mosse di Allegri verso la Fiorentina e il tema Rafael Leao. Ecco le top news del 19 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Un altro problema fisico per il Milan in una settimana maledetta. Ruben Loftus-Cheek ha un affaticamento muscolare. Verrà testato domani mattina ma il rischio che non cominci Milan-Fiorentina c'è. Soluzione alternativa: Saelemaekers dietro a Leao. Oppure - X Vai su X
?Christian Pulisic: infortunio muscolare, salterà Milan-Fiorentina. Tra l'altro in un match amichevole! ?Alexis Saelemaekers: infortunio muscolare, si tenta il recupero in extremis. ?Adrien Rabiot: problema al polpaccio, si valuteranno le condizioni per il m - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Pulisic: Milan contrariato per la gestione del suo attaccante, in campo anche se non al meglio - C'è parecchio fastidio e irritazione in casa rossonera per l'infortunio muscolare al bicipite femorale di Christian Pulisic durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia. Segnala milannews.it
Infortunio Milan, che tegola per Allegri! Quel giocatore è in dubbio per la Fiorentina, ecco la possibile alternativa. Tutti gli aggiornamenti - Tutti i dettagli L’emergenza infortuni in casa Milan assume i contorni di un vero e proprio ... Da calcionews24.com