Milan a gennaio sarà addio | c’è il patto

Il Milan è pronto a liberarsi di un grosso peso in vista del mercato di gennaio: la società rossonera ha stretto un patto. Mancano ancora tante partite al mercato invernale, ma in casa Milan si sta ragionando già alla possibile strategia da adottare per rinforzare ulteriormente la rosa di Massimiliano Allegri. In quest’ultimo periodo, la società rossonera starebbe lavorando su un tema in particolare: Divock Origi. Il club lombardo, di fatto, sarebbe pronto a far valere un patto concordato con il giocatore belga. C’è l’accordo: Origi saluta il Milan. Il centravanti belga, Divock Origi, è l’ultimo esubero rimasto in rosa. 🔗 Leggi su Sportface.it