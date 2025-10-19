Migranti Croce Rossa | In sbarco a Lampedusa 2 morti e 21 feriti

“Abbiamo, qualche ora fa, accolto lo sbarco di 91 persone con due salme, e ben 21 persone hanno avuto necessità di ospedalizzazione e sono in questo momento al Poliambulatorio di Lampedusa per inalazione da idrocarburi, alcuni versano in condizioni critiche. Il resto dello sbarco è stato accolto e in questo momento sta ricevendo assistenza da parte del personale della Croce Rossa Italiana “. Lo spiega Nicolò Ricca, direttore sanitario della Croce Rossa Italiana all’hotspot di Lampedusa, in merito all’ ultimo sbarco di migranti al Molo Favarolo di oggi, domenica 19 ottobre, da un barchino. Il medico precisa che “ 867 sono le persone accolte in questo momento nell’hotspot di Lampedusa ed è in corso il trasferimento di più di 600 persone”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti, Croce Rossa: "In sbarco a Lampedusa 2 morti e 21 feriti"

Scopri altri approfondimenti

Giornata di studio su migranti e rifugiati La Fondazione Leone Moressa ha partecipato alla 6^ edizione della Giornata di studio su migranti e rifugiati, promossa dalla Pontificia Università della Santa Croce. L’iniziativa, dal titolo “Migranti, missionari di speranza - facebook.com Vai su Facebook

Si è svolta oggi la 6ª Giornata sulla #Comunicazione su #migranti e #rifugiati, organizzata da #ISCOM. Ad aprire la giornata, l'Arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, Segretario Generale della #CEI Qui la giornata in pillole https://pusc.it/article/sesta-edizion - X Vai su X

Migranti, Croce Rossa: "In sbarco a Lampedusa 2 morti e 21 feriti" - (LaPresse) "Abbiamo, qualche ora fa, accolto lo sbarco di 91 persone con due salme, e ben 21 persone hanno avuto necessità di ospedalizzazione e ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Savona, ad accogliere i migranti della Humanity anche Moussa Diakite della Croce Rossa: “Rivivo il passato, sono arrivato con una barca anch’io” - Il trentunenne in veste di operatore umanitario: “Ogni volta che rivedo queste scene trattengo il fiato per l’emozione” ... ilsecoloxix.it scrive

Sbarco della Sea-Watch 5 a La Spezia: volontari della Croce Rossa al porto dall’alba per 79 migranti - Dalle prime ore del mattino 15 operatori della Croce Rossa saranno attivi in porto con strutture mobili e ambulanze per accogli ... Riporta ligurianotizie.it