Migliaia di persone in piazza negli Usa contro Donald Trump | Deve andarsene Il video del corteo a New York

Una marea umana è scesa in strada sabato 18 ottobre negl i Stati Uniti per far sentire la propria voce contro le politiche del presidente Donald Trump. Secondo gli organizzatori sono stati quasi sette milioni gli americani in piazza, 2.500 le manifestazioni “No King” svolte nel Paese. A New York il corteo ha interessato l’area compresa tra Times Square e la 14esima strada di Manhattan, con decine di migliaia di persone che protestavano al grido di “Trump deve andarsene”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

