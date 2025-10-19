Migliaia di persone in piazza negli Usa contro Donald Trump | Deve andarsene Il video del corteo a New York
Una marea umana è scesa in strada sabato 18 ottobre negl i Stati Uniti per far sentire la propria voce contro le politiche del presidente Donald Trump. Secondo gli organizzatori sono stati quasi sette milioni gli americani in piazza, 2.500 le manifestazioni “No King” svolte nel Paese. A New York il corteo ha interessato l’area compresa tra Times Square e la 14esima strada di Manhattan, con decine di migliaia di persone che protestavano al grido di “Trump deve andarsene”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
L'indifferenza totale dei governi europei verso le migliaia di persone che ogni anno continuano a perdere la vita nel Mediterraneo è innegabile. Ricordare e denunciare quello che accade alle donne, uomini e bambini che cercano di raggiungere l'Europa dovr Vai su Facebook
Decine di migliaia di persone hanno marciato oggi da Perugia ad Assisi in nome della Pace. Gli organizzatori parlano della marcia più partecipata di sempre: è l’Italia bella che ripudia la guerra. Come ogni anno, l’evento richiama a sé pacifiste e pacifisti di tutt - X Vai su X
«No Kings», i cortei del sabato anti-Trump in tutti gli Usa. «In 7 milioni in piazza» - Da Los Angeles a New York fino alla Florida, migliaia di manifestazioni spontanee contro l'amministrazione. Secondo msn.com
Manifestanti Usa in piazza per la nuova giornata 'No Kings' contro la "deriva autoritaria" di Trump - 700 raduni da New York a San Francisco organizzati dal movimento, Guardia Nazionale schierata in diversi Stati ... Lo riporta msn.com
Marcia contro Trump a New York, in piazza decine di migliaia di persone - mondo, video, Mondo, AFP, protesta trump, trump stati uniti, protesta trump new york, no king trump ... Si legge su gazzettadiparma.it