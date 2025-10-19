Importante riconoscimento per la Scuola di specializzazione in neurochirurgia dell’ Università di Ferrara. I medici specializzandi Lorenzo Baronio e Michele Picciocchi hanno conquistato i tre premi in palio in occasione del primo Simposio nazionale sull’ anastomosi microvascolare ’My beautiful golden hands’ che si è svolto a Brescia durante il 74° congresso nazionale della Società italiana di neurochirurgia (SINch). "Il risultato, un vero e proprio en plein, conferma la qualità della preparazione offerta dal percorso formativo della Neurochirurgia di Ferrara e l’impegno costante di Unife nel promuovere l’eccellenza tecnica e scientifica", commenta il Pasquale De Bonis, professore del dipartimento di medicina traslazionale e per la Romagna e direttore della Scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara a Cona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Microsuture vascolari. Due specializzandi Unife vincono concorso nazionale